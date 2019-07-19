[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.85 28.89
 Финансы
  182  0
Все про:банки (3357) выплаты (97) Фонд гарантирования вкладов (833)

 Средства Фонда гарантирования в июне превысили 9 миллиардов

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне 2019 года выросли на 3,3%, или 291,55 млн грн - до 9,01 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Также, как сообщается, поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-июнь 2019 года составили 1,78 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в пределах гарантированного возмещения по состоянию на 1 июля 2019 года составила 89,49 млрд грн.

С начала 2019 года финансовые ресурсы Фонда гарантирования снизились на 37,1% , или на 5,33 млрд грн.

Участниками Фонда являются 75 банков страны.

Как сообщалось, финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае 2019 года выросли на 0,11 млрд грн и на 1 июня составили 8,72 млрд грн.  

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138521
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыСредства Фонда гарантирования в июне превысили 9 миллиардов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Вышинский Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх