 Средства Фонда гарантирования в июне превысили 9 миллиардов

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Также, как сообщается, поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-июнь 2019 года составили 1,78 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в пределах гарантированного возмещения по состоянию на 1 июля 2019 года составила 89,49 млрд грн.

С начала 2019 года финансовые ресурсы Фонда гарантирования снизились на 37,1% , или на 5,33 млрд грн.

Участниками Фонда являются 75 банков страны.

Как сообщалось, финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае 2019 года выросли на 0,11 млрд грн и на 1 июня составили 8,72 млрд грн.

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