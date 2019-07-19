 Добыча энергетического угля государственными шахтами рухнула на 25%

Об этом свидетельствуют данные статистики Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом добыча коксующегося угля госшахтами увеличилась на 65,5% (на 158,1 тыс. тонн) – до 399,5 тыс. тонн. В целом государственные угледобывающие предприятия сократили добычу на 14,5% (на 313,3 тыс. тонн) – до 1,85 млн тонн.

По данным Минэнергоугля, угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности в январе-июне 2019 года сократили добычу рядового угля на 7% (на 1,15 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 15,35 млн тонн.

В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 17,3% (на 552,4 тыс. тонн) – до 2,65 млн тонн, энергетического – на 4,5% (на 597 тыс. тонн), до 12,7 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжает скрывать данные о своей деятельности от министерства, начиная начала сентября 2018 года.

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В частности, шахты Донецкой области в первом полугодии 2019 года обеспечили добычу 5,05 млн тонн угля (-13% к январю-июню 2018 года), Луганской – 203,7 тыс. тонн (-27,8%), Днепропетровской – 9,42 млн тонн (-1,4%), Львовской – 648,6 тыс. тонн (-19,2%), Волынской – 27,9 тыс. тонн (-52%).

Согласно данным министерства, в июне добыча рядового угля снизилась на 2,5% (на 65,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,53 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млнтонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.

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