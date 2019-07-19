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 "Укрзализныця" включила VIP-вагон в состав поезда из Киева в Ужгород

"Укрзализныця" включила VIP-вагон в состав поезда №29/30 Киев-Ужгород, он будет курсировать под №0.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, в рейс из Киева в составе поезда он будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам, передает БизнесЦензор.

В обратном направления, из Ужгорода, поезд отправится 21, 23, 27 июля и с августа через день по нечетным числам.

"Каждое из шести двухместных купе оснащено двуспальной кроватью, которое при желании можно трансформировать в диван для сидения, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования. Кроме того, в каждом купе есть собственный санузел с умывальником, биотуалетом и душем", – отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" уточнили, что в одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138516
 
 
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