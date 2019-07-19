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 Мининфрастуктуры анонсировало тендер на проектирование взлетной полосы в Днепре

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал объявление тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владимира Омеляна, передает БизнесЦензор.

"В ближайшие дни объявим тендер на проектирование новой взлетной полосы в Днепре. После него - международный тендер на строительство. Если не будет блокирования и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 года и завершит в 2021 году. Просьба к новому парламенту и новому правительству: не забыть внести в государственный бюджет 2020 года минимум 1 млрд грн на аэродром Днепра и еще около 2 млрд в 2021 году", - сообщил Омелян.

В свою очередь и.о. директора аэропорта Николаев Федор Барна заявил, что аэропорт также ждет от президента и нового правительства страны обещанные средства на реконструкцию.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта в Днепре.

Мининфраструктуры поддерживает выделение в 2019 году из госбюджета 1 млрд грн на строительство ВПП в международном аэропорту "Днепропетровск" в проекте государственно-частного партнерства, в котором инвестор обязуется построить новый терминал и запустить его с 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138510
 
 
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