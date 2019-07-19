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 Украина собрала 22 миллиона тонн раннего зерна с 63% площадей

По состоянию на 19 июля украинские аграрии уже провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6,1 млн га, или 63% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 21,6 млн тонн зерна нового урожая, из которых собрано:

  • пшеницы – 15,4 млн тонн с площади 4,1 млн га, или 63% к прогнозу, при урожайности 37,1 ц/га;
  • ячменя – 5,6 млн тонн с площади 1,7 млн га, или 69% к прогнозу, при урожайности 32,3 ц/га;
  • гороха – 537 тыс. тонн с площади 237 тыс. га, или 84% к прогнозу при урожайности 22,6 ц / га;
  • ржи – 32 тыс. тонн с площади 12 тыс. га, или 10% к прогнозу, при урожайности 26,5 ц/га;
  • овса – 12 тыс. тонн с площади с площади 5 тыс. га, или 3% к прогнозу, при урожайности 23,3 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,4 млн тонн с площади 1,0 млн га, или 79% к прогнозу, при урожайности 23,7 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138503
 
 
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокУкраина собрала 22 миллиона тонн раннего зерна с 63% площадей
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