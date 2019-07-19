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 Половину рекордного размещения облигаций внутреннего займа скупили украинские банки

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 19 июля возрос на 16,18 млрд грн (на 4,9%) – до 345,32 млрд грн, после рекордного в этом году размещения ОВГЗ на 33,29 млрд грн (в эквиваленте).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос еще на 2,06 млрд грн – до 69,12 млрд грн, обновив рекорд.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,97 млрд грн (на 4%) – до 25,27 млрд грн, физлиц – на 0,56 млрд грн (на 6,4%) – до 9,31 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 19,77 млрд грн (на 2,6%) – до 786,11 млрд грн.

Как сообщалось, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июля в государственный бюджет привлечено 33,29 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ), что стало крупнейшим размещением ценных бумаг на внутреннем рынке с начала года. В том числе были размещены ОВГЗ на 7,4 млрд в гривне и $1 млрд в долларах США.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138499
 
 
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