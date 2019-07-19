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 "Газпром" проиграл апелляции на арест активов в Люксембурге и Нидерландах, – "Нафтогаз" (обновлено)

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу российского "Газпрома" относительно юрисдикции суда, подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этой страны.

Как сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее решение суд принял 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял и Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Нидерландах базируется и другая структура "Газпрома" – Gazprom Energy.

В Люксембурге зарегистрирована SPV-компания - эмитент действующей программы еврооблигаций "Газпрома".

От того, чем закончится суд "Газпрома" с "Нафтогазом" в Люксембурге, зависят решения российской газовой монополии по размещению новых евробондов в рамках действующей программы, отмечает Интерфакс.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания ожидает принятие судебных решений в Нидерландах, которые позволят приступить к продаже арестованного имущества ПАО "Газпром" для исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании $2,6 млрд.

Весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В частности, "Нафтогаз" добился ареста долей "Газпрома" в операторах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии, а также "дочек" российского концерна в Нидерландах.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, подав апелляцию и заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138495
 
   
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Є підозра що шіфери з богданом підуть на мирову і позов відкличуть . Адіннарот однако .
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У кацапов на ленте.ру пока тишина,ждут раздачи методичек.
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Дык наши "патриоты" из зекоМанды тоже потерялись, в каждой новости срут про премии...
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Вот вам и кабальный контракт Тимошенко,как любят соевые своим твердолобикам втирать "Газпром" проиграл апелляции на арест активов в Люксембурге и Нидерландах, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 663
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Газпром" проиграл апелляции на арест активов в Люксембурге и Нидерландах, – "Нафтогаз" (обновлено)
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