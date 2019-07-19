 У кандидатов в нардепы нашли связи с почти 2 тысячами компаний. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой Youcontrol сообщает БизнесЦензор.

За 2017 года выручка всех этих предприятий достигла впечатляющих 287,5 млрд грн.

Экспорт этих компаний за 2018 года составил 93,5 млрд грн, а импорт– 15,5 млрд грн. При этом кандидаты в нардепы, кроме представителе партий "Голос" и "Сила и честь", в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 млн грн и закупили оттуда на 122 млн грн.

Больше всего на экспорте в Россию обогатились компании представителей партии "Оппозиционная платформа "За жизнь". За предыдущий год они заработали на этом 123 млн грн, что составляет 11% от всех их продаж за границу.

На импорт из РФ в 2018 году больше всего потратил бизнес "Европейской солидарности" - 56 млн грн.

Наибольшую долю в РФ имеет бизнес представителей партии "Батькивщина". Закупки связанного с ней бизнеса составили 8% от общего количества. Хотя кандидаты нардепы от ОП "За жизнь" отстали по этому показателю лишь на 1%.

Среди 1,8 тыс. компаний, связанных с кандидатами в нардепы, более 450 занимаются оптовой и розничной торговлей и ремонтом транспорта (автомобилей и мотоциклов).

Вид деятельности более 200 компаний, имеющих отношение к кандидатам - "Операции с недвижимым имуществом". Еще 138 предприятий из перечня представляют такие отрасли, как "Профессиональная, научная и техническая деятельность" и "Информация и телекоммуникации".

Наибольшую связь с финансово-промышленными группами имеют кандидаты от "Слуги народа". Это связь с группами "Приват" и "Квартал 95". У "Слуги народа" есть также связь с группами семьи Стефанчук, клиникой "Борис", семьи Шуляк, которые занимаются недвижимостью и предоставлением юридических услуг.

Также у "Слуги народа" можно увидеть представителей группы семей Шкрум и Наталуха, у которых юридические компании "Юком" и "Лед /Огьюри "и оффшор Betal Management Ltd.

Много точек пересечения с финансово-промышленными группами имеет "Оппозиционная платформа "За жизнь": группа Юрия Бойко (НПП "Заря", НПО "Северодонецкий стеклопластик", "Киевгаз" и другие); группа Вадима Рабиновича (канал NewsNetwork); группа Виктора Медведчука (10 компаний из сферы недвижимости, АПК и других, записанных на жену Оксану Марченко); группа семьи Левочкиных (ПАО "Крымский содовый завод", АБ "Клиринговый дом", ПАО "Закарпатьеоблэнерго"); группа Наталии Королевской" (добыча угля, металлургия, пищевая промышленность и агрокомпании в Крыму); группа Нестора Шуфрича ("Закарпатская консалтинговая компания", бизнес в недвижимости, агро, ТЭК); группа Сергея Ларина (кировоградские СМИ, санаторий "Горная Тиса", ресторан-пивоварня "Цыпа"); группа Сергея Дунаева (СК "Олви"); группа братьев Козак ("Галицкий перекресток" (рынок во Львове), "Керамбуд", телеканалы "112" и "NewsOne").

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеет интересы в сферах недвижимости, ресторанов, издательства книг и парфюмерной продукции.

Сергей Тарута идет от "Батькивщины" под номером 2 и является ключевым лицом в группе "Индустриальный союз Донбасса".

Седьмой номер "Батькивщины" присвоен Андрею Кожемякину, который является тестем экс-нардепа Виталия Коржа и по совместительству главой "Группы семьи Корж". А сразу за ним в списке - ключевое лицо "Группы Григория Немыри", жена которого является соучредителем интернет-канала Ukrlife.tv. А десятку закрывает Валерий Дубиль - один из ключевых лиц группы "Европа", по которому два рынка в Прилуках и часть "Троещинского рынка" в Киеве.

Бизнес-связь партии "Европейская солидарность" с группой экс-президента Петра Порошенко "Укрпроминвест" никого не удивит. Кандидаты из соседних номеров в списке также давно имеют свои бизнес-группы: "Группа Андрея Парубия", "Группа Ирины Геращенко" (муж которой является основателем компании "Ю Эй Кэпиталз"). Также открылись связи с "Украинской маркетинговой группой" (холдинг Артура Герасимова).

Первый кандидат от партии "Сила и честь" - экс-глава СБУ Игорь Смешко является ключевым лицом в группе семьи Смешко (компания "Лагуна" и "Бизнес консалтинг центр"). Под четвертым номером идет совладелец группы "Агродар", а под восьмым - ключевое лицо группы Ирины Сисоенко ("Картушин Партнерс", КП "Миськоопринкторг" - рынок в Николаеве). Кроме того, "на балансе" партии группа семьи Поживанов.

Только две ФПГ, связаны с кандидатами от партии "Голос": "Группа семьи Вакарчук" (концертная деятельность, торговля одеждой, производство продукции и картона и дерева, недвижимость) и "Василь Кисиль и Партнеры" (юридическая фирма и еще 6 связанных компаний).

Исследование проводилось в отношении первого десятка партий "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Сила и честь".

От партии "Слуга народа" рассмотрено первые 30 кандидатов из списка, потому что рейтинги политсилы Зеленского в 2-3 раза выше конкурентов.



