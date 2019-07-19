 СБУ обвинила группу "Мотор Сич" Богуслаева в финансировании боевиков "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), передает БизнесЦензор.
Как установили оперативники спецслужбы, должностные лица обособленного подразделения группы – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украиня, РФ и так называемой "Донецкой народной республики".
"В результате сделки в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей", – сказано в сообщении.
В частности, сотрудники СБУ задокументировали, что в 2015 году "Снежнянский машиностроительный завод" уплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн российских рублей.
По данным следствия, заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.
"Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности", – отмечается в сообщении.
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Как сообщалочь, рвнее журналисты выяснили, что компания "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева, несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии, работает в Крыму и на Донбассе. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.
Тогда сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями входящего в состав группы "Мотор Сич" Снежнянского машиностроительного завода еще в 2016 году. По предварительным данным СБУ, за первые 3 квартала 2015 года предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн рублей.
Богуслаев сообщал, что предприятие передано в управление иностранной компании. Тогда же на проходной предприятия изменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода - компания "Авиатех". В документах на сайтах так называемой "ДНР" фирма фигурирует как "ДФ ООО Авиатех".
Также на прошлой неделе Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".
О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.
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