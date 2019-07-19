 Украина импортировала рекордный объем огурцов и томатов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Украинской плодоовощной ассоциации сообщает БизнесЦензор.

"За 6 месяцев текущего года Украина импортировала 7 тыс. тонн огурцов и 55 тыс. тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года", - сообщает ассоциация.

При этом экспорт огурцов и томатов продолжает снижаться. Поставки томатов за границу с начала года составляют всего 0,97 тыс. тонн, что в 3 раза меньше чем в прошлом сезоне.

Экспорт огурцов также уменьшился почти в 2 раза, по сравнению с 2018 годом, и за 6 месяцев текущего года составил 1,3 тыс. тонн.