 Smart Home на этапе застройки: в Perenio IoT рассказали о планах на ближайший год

Кроме устройств защиты и учета данных, в планах компании представить веб-интерфейс, где застройщики и управляющие компании смогут оперативно получать данные и статистику о расходах ресурсов ЖК, анализировать данные, предоставлять жильцам необходимую информацию, а также публиковать новости, делать опросы, обсуждения, принимать и рассматривать заявки жильцов, следить за платежами с помощью мобильного приложения.

Об этом, а также о планах релиза второго поколения продуктов на базе беспроводного стандарта NB-Fi заявил UBR директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в Восточной Европе Андрей Канаев.

"Мы планируем предложить рынку усовершенствованную платформу, которую можно адаптировать и масштабировать под разные нужды. Кроме устройств защиты и учета данных, представим ПО для сбора и хранения данных, которые бизнес сможет использовать в коммерческих целях. Техническая экосистема Perenio адаптирована к решению задач мониторинга, безопасности и комфорта как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Система легка для понимания, установки, управления и доступна для украинских компаний и пользователей. Мы наблюдаем позитивную тенденцию развития украинского рынка технологий, и уже сейчас видим интерес со стороны застройщиков к подобного рода системам", - комментирует топ-менеджер Perenio IoT.

Система управления зданиями Perenio была представлена на рынке впервые в прошлом году. Первое поколение продуктов для мониторинга и безопасности включает камеры наблюдения, датчики движения, открытия, задымления и протечки. В компании работают над расширением и масштабируемостью решений. Один из главных центров разработки Perenio IoT находится в Украине.

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