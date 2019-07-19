 Boeing зарезервирует $5 миллиардов из-за остановки полетов нового самолета 737 MAX

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Эти средства компания зарезервирует на потенциальные выплаты клиентам, в число которых входят крупнейшие авиакомпании мира. Им пришлось приостановить полеты самолетов модели 737 MAX после двух катастроф, причиной которых стала проблема с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

Кроме того, Boeing повысила оценку расходов на производство лайнеров указанной модели на $1,7 млрд, отразив более длительный, чем ожидалось, простой производственных мощностей.

Руководство компании ожидают, что регуляторы могут дать разрешение на возобновление полетов Boeing-737 MAX в начале четвертого квартала 2019 года, однако в сообщении подчеркивается, что это предварительная оценка, и реальные сроки пока находятся под вопросом.

Отчетность Boeing за второй квартал будет опубликована 24 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ранее прогнозировали, что квартальная выручка компании составит около $20 млрд, прибыль - $1,2 млрд. Таким образом, списание может привести к существенному убытку.

Акции Boeing дорожают на 1,7% в ходе электронных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла почти на 12%, до $207,9 млрд.