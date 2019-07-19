[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.85 28.89
 Транспорт, Макроэкономика
  133  0
Все про:авиация (1015) авиасообщение (1253) Boeing (145)

 Boeing зарезервирует $5 миллиардов из-за остановки полетов нового самолета 737 MAX

Американский авиакосмический концерн Boeing Co. отразит в отчетности за второй квартал 2019 года списание в размере $4,9 млрд в связи с приостановкой полетов лайнера 737 MAX, говорится в сообщении компании.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Эти средства компания зарезервирует на потенциальные выплаты клиентам, в число которых входят крупнейшие авиакомпании мира. Им пришлось приостановить полеты самолетов модели 737 MAX после двух катастроф, причиной которых стала проблема с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

Кроме того, Boeing повысила оценку расходов на производство лайнеров указанной модели на $1,7 млрд, отразив более длительный, чем ожидалось, простой производственных мощностей.

Руководство компании ожидают, что регуляторы могут дать разрешение на возобновление полетов Boeing-737 MAX в начале четвертого квартала 2019 года, однако в сообщении подчеркивается, что это предварительная оценка, и реальные сроки пока находятся под вопросом.

Отчетность Boeing за второй квартал будет опубликована 24 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ранее прогнозировали, что квартальная выручка компании составит около $20 млрд, прибыль - $1,2 млрд. Таким образом, списание может привести к существенному убытку.

Акции Boeing дорожают на 1,7% в ходе электронных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла почти на 12%, до $207,9 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138467
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортBoeing зарезервирует $5 миллиардов из-за остановки полетов нового самолета 737 MAX
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Медведчук Нацполиция Путин Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх