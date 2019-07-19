 "Укрзализныця" не смогла оспорить продажу долгов перед "Проминвестбанком" бизнес-партнеру Пасенюка (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Кассационную жалобу (истца)... оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Киева от 20 декабря 2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 апреля 2019 года... оставить без изменений", - говорится в тексте постановления от 2 июля 2019 года, обнародованного в Единой базе судебных решений.

Как сообщалось, Северный апелляционный хозсуд в марте 2019 года удовлетворил заявление "Проминвестбанка", в котором последний просит привлечь VR Global Partners как его правопреемника в деле по иску к "Укрзализныце", а также заменить его на компанию VR Global Partners в качестве правопреемника по иску "Укрзализныци" к "Проминвестбанку" о признании недействительным открытие кредитной линии в 2012 году.

Свое заявление банк мотивировал тем, что VR Global Partners является его правопреемником на основании договора купли-продажи прав требования от 22 февраля 2019 года.

Исходя из данных "Проминвестбанка", речь идет о кредитах "Укрзалиныце" на общую сумму 4,9 млрд грн, которые были переуступлены "за 70% от валовой балансовой стоимости по состоянию на 31 декабря 2018 года". Ранее сообщалось, что объем исковых требований "Проминвестбанка" к "Укрзализныце" и ее территориальным подразделениям достигал в $200 млн.

VR Capital Group была создана в 1999 году экс-партнером "Ренессанс Капитал" Ричардом Дитцем (Richard Deitz). Имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве, а также представлена в Буэнос-Айресе и является держателем евробондов "Укрзализныци". Компания также является партнером группы ICU Макара Пасенюка и Киррила Стеценко в проектах "зеленой" энергетики.

В 2011-2012 годах. несколько территориальных подразделений компании "Укрзализныця" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 году Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу "Проминвестбанка".

В 2018 году "Проминвестбанк" подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

"Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11 место на рынке среди 93 банков.