 Гослекслужба выявила фальшивый медцентр с психотропными веществами

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гослекслужбы сообщает БизнесЦензор.

"Граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на мошеннические предложения! К Гослекслужбе обращаются общественные организации по поводу деятельности Центра психоонкологии "Экспио" в связи с незаконным предоставлением медицинских услуг с использованием психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Был выявлен факт так называемой "кетаминовым терапии депрессии".

"Мошенники призывают онкобольных пациентов участвовать в инновационных методах лечения депрессии, среди которых кетаминовая терапия в форме капельниц, ссылаясь на якобы официально предоставленное разрешение Государственной службы Украины по лекарственным средствам", - сообщает служба.

Мошенники работают на сайтах:

https://www.expio.org.ua/

https://www.antirak.org/

https://antidepression.pro/

https://antidepression.pro/ketaminovaja-terapija/

"Гослекслужба не выдавала лицензию центру психоонкологии "Экспио" на право осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", - говорится в сообщении.

Гослекслужба не согласовывает методы лечения кетамином и не осуществляет контроль за предоставлением медицинских услуг, соблюдением протоколов лечения, в том числе с использованием психотропных веществ, в частности кетамина.