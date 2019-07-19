 Гослекслужба выявила фальшивый медцентр с психотропными веществами

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гослекслужбы сообщает БизнесЦензор.
"Граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на мошеннические предложения! К Гослекслужбе обращаются общественные организации по поводу деятельности Центра психоонкологии "Экспио" в связи с незаконным предоставлением медицинских услуг с использованием психотропных веществ", - говорится в сообщении.
Был выявлен факт так называемой "кетаминовым терапии депрессии".
"Мошенники призывают онкобольных пациентов участвовать в инновационных методах лечения депрессии, среди которых кетаминовая терапия в форме капельниц, ссылаясь на якобы официально предоставленное разрешение Государственной службы Украины по лекарственным средствам", - сообщает служба.
Мошенники работают на сайтах:
https://www.expio.org.ua/
https://www.antirak.org/
https://antidepression.pro/
https://antidepression.pro/ketaminovaja-terapija/
"Гослекслужба не выдавала лицензию центру психоонкологии "Экспио" на право осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", - говорится в сообщении.
Гослекслужба не согласовывает методы лечения кетамином и не осуществляет контроль за предоставлением медицинских услуг, соблюдением протоколов лечения, в том числе с использованием психотропных веществ, в частности кетамина.