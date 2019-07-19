 НАБУ проводит обыски в компаниях окружения Порошенко (обновлено)

Об этом НАБУ сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) осуществляют обыски в помещениях ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс ", в т.ч. в клубе "5 элемент", - сообщает НАБУ.

Обыски проходят в ходе расследования растраты госимущества в особо крупных размерах чиновниками Минобороны и Генштаба Украины.

По мнению следствия, подозреваемые в 2015-2018 годах незаконно внесли в государственный оборонный заказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Согласно сообщению, расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года. Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

В свою очередь в пресс-службе корпорации "Богдан" заявили о "надуманности и безосновательности" действий НАБУ, а также расценивает их, как "политически мотивированное

"Подчеркиваем, что закупка автомобилей производства "Богдан Моторс" ведется в полном соответствии с действующей редакцией постановления правительства №517, которое четко регламентирует порядок формирования цены во время осуществления государственного оборонного заказа", – подчеркивается в сообщении.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" принадлежит структурам Олега Гладковского.

Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% – фонду Олега Гладковского.

Как сообщалось, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте был назван Игорь Гладковский – старший сын Олега Гладковского, который сейчас возглавляет корпорацию "Богдан". Как утверждали журналисты, в числе фигурантов схемы, которую за дачу взяток на системной основе "крышевали" сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Уволенный на фоне коррупционного скандала Гладковский (Свинарчук) еще до своего назначения заявил, что не планирует продавать свою часть акций в корпорации "Богдан". При этом Гладковский заявил, что но не видит в этом конфликта интересов бизнесмена и государственного чиновника, так как после назначения на госслужбу вышел из всех органов управления корпорации. После увольнения из СНБО Гладковский вернулся на должность президента корпорации "Богдан".

Напомним, Олег Гладковский приказом президента Петра Порошенко от 17 февраля 2015 года был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Гладковский (до смены фамилии - Свинарчук), как и Игорь Кононенко, входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. Порошенко ранее заявлял, что продал свою долю в "Богдане" Гладковскому еще в 2009 году. Однако, по данным СМИ, бизнес-структурам Порошенко все еще принадлежат миноритарные доли в "Богдане".