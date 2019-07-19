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 Instagram убрал лайки под постами для пользователей 7 стран

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под фотографиями. Нововведения коснутся пользователей семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Сами пользователи по-прежнему смогут видеть полученные лайки, но для всех остальных пользователей лайки будут скрыты. "Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают",— сообщила пресс-служба Instagram.

Как долго продлится тестирование новой функции, пока не известно. В Instagram также не уточнили, будет ли расширен список стран, в которых запустили нововведение.

Ранее Instagram ввел две новые функции для защиты пользователей от травли в интернете. В числе нововведений — механизм, выявляющий оскорбительные комментарии. Помимо этого пользователи получат возможность скрывать высказывания неприятных им людей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138398
 
 
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