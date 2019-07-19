[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.85 28.89
 Макроэкономика
  121  0
Все про:Конгресс США (35) Россия (3974) санкции (1246) ФСБ (16)

 В Конгрессе США подготовили санкции против ФСБ

Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ РФ в связи с захватом украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В заявлении авторов законопроекта - демократов Марси Каптур и Майкла Куигли, республиканцев Энди Харриса и Брайана Фитцпатрика - говорится, что "США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков".

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели.

В мае США в координации с ЕС и Канадой уже ввели в связи с захватом украинцев санкции против 6 граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины были захвачены РФ при попытке прохода через Керченский пролив.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138397
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаВ Конгрессе США подготовили санкции против ФСБ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Медведчук Нацполиция Путин Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх