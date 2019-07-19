 По делу "Татнефти" возможен арест украинских счетов во Франции, Британии и США, – МИД

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

"Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", — сказала Зеркаль.

Она также отметила, что решение суда по "Татнефти" принималось в 2014 году, а "сейчас уже 2019-й, и понятно, что когда-то оно должно быть исполнено".

По информации источников издания, по делу "Татнефти" в сентябре возможен арест украинских счетов и активов в Париже, Лондоне и Вашингтоне. Но, по словам Зеркаль, арестованы могут быть финансовые инструменты, в частности, оплата купонов по суверенным финансовым бумагам.

В то же время, замглавы МИД Украины отметила, что посольства обладают дипломатическим иммунитетом, а то, что под него подпадает, не может быть предметом какого-либо взыскания.

"При этом надо понимать, что любая попытка ареста государственного имущества обжалуется государством на наличие иммунитета. Это происходит всегда", — отметила Зеркаль.

Напомним, "Татнефть" в апреле 2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций.

Кроме того, "Татнефть" отстояла в британских судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО "Укртатнафта") с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидается, что суд рассмотрит иск в 2020 году.

Напомним, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.