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 Украинцы готовы тратить в ресторанах около 200 гривен, – исследование

По данным Pro-Consulting, на один чек в заведении общественного питания большинство украинцев готовы тратить в среднем по 200 грн.

Об этом со ссылкой на Pro-Consulting сообщает БизнесЦензор.

Рынок общественного питания Киева уже вышел на докризисный уровень. В столице наблюдается рост популярности концептуальных ресторанов и заведений с азиатской кухней (вьетнамской, корейской и т.п.), заведений с недорогими морепродуктами.

Киевляне стали чаще интересоваться рыбными ресторанами. В то же время популярность бургеров и стейков стремительно падает.

Согласно прогнозам экспертов, ожидается падение популярности грузинской и японской кухни.

Согласно исследованию, ежегодно в Киеве заметно меняется количество ресторанов и кафе. В 2013 году насчитывалось 1672 этих учреждений, а в 2014 - 1573.

2015 оказался еще менее благоприятным для этого вида бизнеса: количество кафе и ресторанов уменьшилась до отметки 1488.

В 2016 году открылось лишь 105 новых ресторанов и кафе. А в 2017 - их стало 1800. В 2018 году году появилось 20 новых заведений, а в этом году — прибавилось еще 30.

Открываются учреждения среднего сегмента, кафе, бары, монопродуктовые заведения. Однако, как показывает анализ, резкого роста таких заведений не предвидится.

Главные проблемы рынка общественного питания — высокие арендные ставки на помещения под рестораны и низкий уровень платежеспособности клиентов.

Сегодня этот рынок характеризуется относительно невысокими барьерами выхода для новых игроков. Практика столичных рестораторов показывает, что сумма арендных платежей не должна превышать 20% выручки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138389
 
 
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 Топ комментарии
 
Тобто, в 2013 році було 1672 ресторани, а зараз 1850? От, клятий Порох, довів народ до повного зубожіння!))))
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Помню, в 2014 году поехали первый раз вместо Крыма в Одессу отдыхать. Поразило количество ресторанов и людей в них. За пять лет Барыга довел народ до полного зубажиння. В 2019 году приезжаем в Одессу - еще больше ресторанов и людей в них, благодарных Зеленскому за избавление от клятого Мародера. Завтра, кстати, едем опять туда зубажить.
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Причем, не просто в ресторанах, а в элитных ресторанах!
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Украине надо строить все для привлечения туристов потому что это бешеные деньги! Это море денег для мелкого и среднего бизнеса - мелких магазинов, отелей и ресторанов и т.д. и для большого бизнеса, как Аэропорты и т.д. Надо строить мега парки аттракционов и всяких развлечений много для туристов!!!
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Надо строить.... А за какие бабки? Все деньги у олигархов в оффшорах. Ну, еще какое-то количество денег лежит в сейфах чиновников. Больше денег нет. Даже на ремонт тротуаров или мостов. А вы о мега парках аттракционов.... За 5 лет впервые в истории Киева ни одной новой станции метро не открыми.
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Тобто, в 2013 році було 1672 ресторани, а зараз 1850? От, клятий Порох, довів народ до повного зубожіння!))))
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А что, 1850 на трехмиллионный город - это много? Да, это и есть зубожіння.
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Дебил лахтинский, прикинь - у нас идет война. И зубожиння как для военного времени вполне себе ОК.
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Помню, в 2014 году поехали первый раз вместо Крыма в Одессу отдыхать. Поразило количество ресторанов и людей в них. За пять лет Барыга довел народ до полного зубажиння. В 2019 году приезжаем в Одессу - еще больше ресторанов и людей в них, благодарных Зеленскому за избавление от клятого Мародера. Завтра, кстати, едем опять туда зубажить.
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Получается так, что в Киеве насчитывается 1850 кафе и ресторанов. На примерно 3 млн. жителей. На одно кафе или ресторан приходится 1620 жителей.

Неудивительно, что кафешки и рестораны забиты людьми. Это не из-за того, что люди богатые, а из-за того, что кафешек и ресторанов очень мало. Одна кафешка или ресторан на 1620 жителей - это никуда не годится. И это в столице. В других городах, наверное, еще хуже.
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Оно так всегда, идешь потратить 200грн, под конец на 1000-2000 нагуливаешь)
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УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ В ЛИДЕРАХ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОЕЗДОК НА МАЛЬДИВЫ.

По итогам 2018 года Украина вошла в топ-20 стран Европы, туристы из которых больше всего посещают Мальдивы.

Из пресс-релиз министерства туризма Мальдив.
В частности, в 2018 году 9 722 украинских туриста отдохнули на курортах Мальдивских островов.
https://bykvu.com/bukvy/122557-ukraina-okazalas-v-liderakh-sredi-stran-evropy-po-kolichestvu-poezdok-na-maldivy
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А что можно купить на 100 рублей?

На 100 рублей?

Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада.

Украинцы готовы тратить в ресторанах около 200 гривен, – исследование - Цензор.НЕТ 482

https://www.youtube.com/watch?v=gVS5y-uwFy4
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БизнесЦензорНовостиФинансыУкраинцы готовы тратить в ресторанах около 200 гривен, – исследование
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