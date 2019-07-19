 Украинцы готовы тратить в ресторанах около 200 гривен, – исследование

Об этом со ссылкой на Pro-Consulting сообщает БизнесЦензор.
Рынок общественного питания Киева уже вышел на докризисный уровень. В столице наблюдается рост популярности концептуальных ресторанов и заведений с азиатской кухней (вьетнамской, корейской и т.п.), заведений с недорогими морепродуктами.
Киевляне стали чаще интересоваться рыбными ресторанами. В то же время популярность бургеров и стейков стремительно падает.
Согласно прогнозам экспертов, ожидается падение популярности грузинской и японской кухни.
Согласно исследованию, ежегодно в Киеве заметно меняется количество ресторанов и кафе. В 2013 году насчитывалось 1672 этих учреждений, а в 2014 - 1573.
2015 оказался еще менее благоприятным для этого вида бизнеса: количество кафе и ресторанов уменьшилась до отметки 1488.
В 2016 году открылось лишь 105 новых ресторанов и кафе. А в 2017 - их стало 1800. В 2018 году году появилось 20 новых заведений, а в этом году — прибавилось еще 30.
Открываются учреждения среднего сегмента, кафе, бары, монопродуктовые заведения. Однако, как показывает анализ, резкого роста таких заведений не предвидится.
Главные проблемы рынка общественного питания — высокие арендные ставки на помещения под рестораны и низкий уровень платежеспособности клиентов.
Сегодня этот рынок характеризуется относительно невысокими барьерами выхода для новых игроков. Практика столичных рестораторов показывает, что сумма арендных платежей не должна превышать 20% выручки.
Неудивительно, что кафешки и рестораны забиты людьми. Это не из-за того, что люди богатые, а из-за того, что кафешек и ресторанов очень мало. Одна кафешка или ресторан на 1620 жителей - это никуда не годится. И это в столице. В других городах, наверное, еще хуже.
По итогам 2018 года Украина вошла в топ-20 стран Европы, туристы из которых больше всего посещают Мальдивы.
Из пресс-релиз министерства туризма Мальдив.
В частности, в 2018 году 9 722 украинских туриста отдохнули на курортах Мальдивских островов.
https://bykvu.com/bukvy/122557-ukraina-okazalas-v-liderakh-sredi-stran-evropy-po-kolichestvu-poezdok-na-maldivy
На 100 рублей?
Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада.
https://www.youtube.com/watch?v=gVS5y-uwFy4