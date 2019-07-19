 Итоги недели: Пошлины на топливо из России, победа Коломойского и отставка Ворушилина

ФИНАНСЫ

Нацбанк снизил учетную ставку до 17% годовых

Национальный банк снизил учетную ставку до 17% годовых с 19 июля в рамках продолжения цикла смягчения монетарной политики.

НБУ также впервые обнародовал прогноз процентной ставки, базовый сценарий которого предполагает ее снижение до 8% в течение следующих двух лет.

Нацбанк не ожидает проблем с погашением государственного долга до конца года

Национальный банк не ожидает проблем с обслуживанием и погашением государственного долга до конца года благодаря накопленным Минфином запасам, однако допускает размещение евробондов на сумму $1 млрд осенью. НБУ также ожидает получение до конца года $2 млрд от МВФ по новой программе финансирования.

Минфин провел рекордное размещение облигаций на внутреннем рынке

По результатам размещения ОВГЗ 16 июля Минфин привлек в госбюджет 33,29 млрд грн (в эквиваленте), что стало крупнейшим размещением ценных бумаг на внутреннем рынке с начала года. В том числе были размещены ОВГЗ на 7,4 млрд в гривне и $1 млрд в долларах США.

По данным НБУ, половину рекордного размещения облигаций внутреннего займа скупили украинские банки, нерезиденты также наростили свой портфель ОВГЗ до рекордных 69,12 млрд грн.

Бизнес-партнер Порошенко ушел с должности главы Фонд гарантирования

Константин Ворушилин с 18 июля покинул должност директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц по собственному желанию, вместо него назначена Светлана Рекрут. До назначения на пост главы Фонда Ворушилин возглавлял "Международный инвестиционный банк" Петра Порошенко.

Кабмин назначил трех новых независимых членов набсовета "Приватбанка"

Кабмин утвердил три новых кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета "Приватбанка", после того, как от продолжения контракта отказались трое иностранцев, которые вошли в набсовет сразу после национализации финучреждения.

Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле кредитов "Приватбанка"

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании, который был наложен в апреле 2017 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства, связанного с выдачей "Приватбанком" до национализации кредитов связанным лицам на невыгодных условиях.

Верховный Суд поставил точку в попытках Коломойского вывести залоги по кредитам НБУ

Большая Палата Верховного Суда подтвердила позицию Национального банка, что национализация "Приватбанка" не может быть причиной для расторжения ипотечных договоров, заключенным с подконтрольными Игорю Коломойскому поручителями по выданным банку при бывших собственниках кредитам рефинансирования.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк улучшил прогноз роста украинской экономики

Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых согласно апрельскому прогнозу 2,5%. Прогноз роста украинской экономики на 2020 год повышен с 2,9% до 3,2%.

МВФ считает курс доллара завышенным

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%, говорится в докладе МВФ. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня, по оценке Фонда, находятся на приемлемом уровне.

ЭНЕРГЕТИКА

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины на 25%, после того, как обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания.

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на июль на 11,7%

"Нафтогаз Украины" в июле снизил цену на газ для населения на 11,7% (на 648 грн) по сравнению с июньской ценой – до 4,905 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Конечная цена газа в регионах зависит от тарифа на распределение газа для каждого обл- или горгаза.

Добыча энергетического угля государственными шахтами рухнула на 25%

По данным Минэнергоугля, государственные угледобывающие предприятия за шесть месяцев текущего года сократили добычу энергетического угля на 24,5% (на 471,3 тыс. тонн) – до 1,45 млн тонн. В целом добыча рядового угля в стране за полгода сократилась на 7% – до 15,35 млн тонн.

ВЛАСТЬ

Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс

Российский президент Владимир Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Зеленский предложил проверить выплату дотаций "Мироновскому хлебопродукту" Косюка

Президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт", и выплаченных акционером дивидендов.

Кабмин назначил главой Госрезерва бывшего помощника Кубива

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Госрезерв первого заместителя Павла Котова, который ранее был помощником главы фракции БПП Артура Герасимова и первого вице-премьера Стапана Кубива. Смене руководства Госрезерва предшествовали конфликты Кубива и отстраненного главы ведомства Вадима Мосийчука.

Руководство Офиса Зеленского передумало публиковать декларации о доходах

Сотрудники и руководство Офиса президента не намерены публиковать декларации о доходах и имуществе, заявил первый помощник президента Сергей Шефир. В конце мая заместитель главы Офиса Руслан Рябошапка обещал, что руководители ОП подадут электронные декларации, в том числе и глава Офиса Андрей Богдан.

Кабмин уволил и. о. главы ГФС Власова

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы по его собственному заявлению после спора с президентом Владимиром Зеленским. Таким образом, Власов остается главой Одесской таможни.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

Кабмин ввел пошлину импорт дизтоплива и автогаза из России

Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива и сжиженного газа, сообщил представитель президента Андрей Герус. Пошлина на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года, на сжиженный газ – 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Кабмин изменил порядок ввоза товаров на оккупированный Донбасс

Кабмин утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения и перемещения товаров через нее на востоке Украины. Теперь вместо перечня разрешенных для перемещения физлицами товаров будет создан перечень запрещенных, этот список МинВОТ обещает обнародовать в ближайшее время.

Кабмин упростил процесс назначения и перерасчета пенсий

Кабинет министров устранил необходимость дублировать подачу документов при назначении и перерасчете пенсий благодаря использованию информации из госреестров и электронному документообороту. Это позволит гражданам не подавать документы, содержащие одинаковую информацию и сведения, которые уже есть в наличии у государства в различных реестрах.

Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней

Внесенным президентом в парламент законопроектом предложено отложить применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах, еще на 90 дней. По мнению Зеленского, за это время новый парламент и правительство предложат механизмы, как урегулировать проблему.

КОРПОРАЦИИ

ЗАЗ заключил мировое соглашение с кредиторами после продажи имущества фирме Васадзе

Управляющий санацией ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" сообщил об утверждении мирового соглашения с кредиторами предприятия. Согласно судебным материалам, 19 июня ликвидатор продал имущество завода за 168,1 млн грн стало ООО "ЗАЗ Индастриз" Тариэла Васадзе, который контролирует и сам "Запорожский автомобилестроительный завод".

"Газпром" проиграл апелляции на арест активов в Люксембурге и Нидерландах

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу российского "Газпрома", подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этой страны по иску "Нафтогаза".

В тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты имущества российской компании на территории страны.

"Укрпошта" увеличила убыток в 2,6 раза

"Укрпошта" в прошлом году увеличила чистый убыток в 2,6 раза, до 535 млн грн, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он отметил, что основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1 млрд грн убытков на услуге по доставке пенсий.

"Нафтогаз" отсудил у Одесского припортового завода 2,2 миллиарда долга

Хозяйственный суд Одесской области обязал ПАО "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,23 млрд грн задолженности за потребленный по двум договорам от 2016 года природный газ.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

По официальным данным Госфискальной службы, на внешние рынки по результатам 2018/2019 маркетингового года поставлено рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 39,9 млн тонн.

ТРАНСПОРТ

Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

В авиакомпании сообщили, что из-за задержки с поставкой самолетов с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

CБУ возбудила уголовное дело против меткомбината "ArcelorMittal Кривой Рог" после критики Зеленского

СБУ возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид") после того, как уроженец Кривого Рога Владимир Зеленский раскритиковал компанию за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации.

В свою очетедь в "АrcelorMittal Кривой Рог" обвинения отрицают, отмечая, что это первое дело по статье "Экоцид" против металлургических предприятий в Украине.

СБУ обвинила группу "Мотор Сич" Богуслаева в финансировании боевиков "ДНР"

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод", входящего в группу "Мотор Сич", в финансировании боевиков "ДНР". Перед этим журналисты выяснили, что СБУ открыла уголовное производство по этому делу еще в 2016 году.

НАБУ провело обыски в компаниях окружения Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещения компании "Богдан Моторс" Олега Гладковского и спортивном клубе "5 элемент" Петра Порошенко и Игоря Кононенко по делу о закупках спецавтотранспорта для армии по завышенным ценам.

В тот же день НАБУ провело обыски в центральном офисе близкой к Порошенко инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко в рамках так называемого дела "Роттердам+".

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