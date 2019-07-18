 Фонд гарантирования подал иск против бывшего собственника "Дельта Банка" на 20 миллиардов

Хозяйственный суд Киева открыл производство по указанному иску 18 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Среди ответчиков по этому делу – в том числе экс-члены правления и наблюдательного совета этого банка (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и другие).

Как отмечает издание, ранее суды вынесли ряд решений, которыми отказали Фонду гарантирования в удовлетворении исков к связанным лицам банков "Укоопспилка", "Таврика", "Легбанк" о взыскании причиненного этим финучреждениям вреда.

Ранее Фонд гарантирования потерпел неудачи в попытках судиться в т.ч. с бывшими руководителями банка "Надра" (иск на 10 млрд грн), "Имэксбанка" (19 млрд грн).

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Как сообщалось, ранее Фонд гарантирования оценивал возможные потери кредиторов "Дельта Банка" в результате доведения его до банкротства бывшим собственником в сумму не менее 24,5 млрд грн.

При этом Фонд заявлял, что рыночная стоимость активов "Дельта Банка" была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" на 1 января 2017 года (94,27 млрд грн).

На 1 июня 2019 года вкладчикам "Дельта Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,74 млрд грн (96,9% запланированных выплат).

К середине марта 2018 года долг "Дельта Банка" перед НБУ по рефинансированию составлял 8 млрд грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

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