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 Фонд гарантирования подал иск против бывшего собственника "Дельта Банка" на 20 миллиардов

Фонда гарантирования вкладов физических лиц подал иск к бывшему мажоритарному акционеру "Дельта Банка" и главе его наблюдательного совета Николаю Лагуну о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева открыл производство по указанному иску 18 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Среди ответчиков по этому делу – в том числе экс-члены правления и наблюдательного совета этого банка (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и другие).

Как отмечает издание, ранее суды вынесли ряд решений, которыми отказали Фонду гарантирования в удовлетворении исков к связанным лицам банков "Укоопспилка", "Таврика", "Легбанк" о взыскании причиненного этим финучреждениям вреда.

Ранее Фонд гарантирования потерпел неудачи в попытках судиться в т.ч. с бывшими руководителями банка "Надра" (иск на 10 млрд грн), "Имэксбанка" (19 млрд грн).

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Как сообщалось, ранее Фонд гарантирования оценивал возможные потери кредиторов "Дельта Банка" в результате доведения его до банкротства бывшим собственником в сумму не менее 24,5 млрд грн.

При этом Фонд заявлял, что рыночная стоимость активов "Дельта Банка" была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" на 1 января 2017 года (94,27 млрд грн).

На 1 июня 2019 года вкладчикам "Дельта Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,74 млрд грн (96,9% запланированных выплат).

К середине марта 2018 года долг "Дельта Банка" перед НБУ по рефинансированию составлял 8 млрд грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138348
 
 
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