 Бизнес призвал главу СБУ прекратить давление на главу экспертного центра Минздрава

Об этом говорится в открытом письме ЕВА в адрес президента Владимира Зеленского, а также и.о. главы СБУ Ивана Баканова, передает БизнесЦензор.

Как говорится в письме, попытки заблокировать работу Экспертного центра, характеризующееся необоснованно чрезмерным количеством допросов, искусственным блокированием деятельности учреждения, продолжается уже более двух календарных года.

При этом в ЕВА отмечают, что попытки давления со стороны правоохранительных органов на Минздрав, Экспертный центр и субъектов отрасли клинических исследований, происходят не впервые и в последнее время участились.

При этом бесперебойная деятельность Экспертного центра и Минздрава, как государственного органа, который утверждает регистрацию лекарственных средств и клинических исследований, имеет стратегическое значение для национальной безопасности государства.

"Приостановка работы Экспертного центра или перебои в работе этого органа, вызванные любыми факторами, неизбежно приведут к отсутствию своевременного вывода на рынок лекарственных средств для нужд пациентов и/или срыва проектов клинических исследований", – подчеркивается в письме.

При этом в ЕВА указывают, что в последние годы работа Экспертного центра характеризуется повышением степени прозрачности в регистрационных процедурах, а также более открытым и конструктивным, чем в предыдущие годы, диалогом с Ассоциацией и другими профессиональными сообществами.

"Учитывая указанные выше факты, отмечаем, что длительное и чрезмерное давление на руководство и сотрудников Экспертного цента, по нашему убеждению, имеет все признаки предвзятости и попытки обесценить полученные полезные результаты для фармацевтической сферы", – подчеркивается в обращении.

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"Мы поддерживаем деятельность, которую проводит руководство ДЭЦ и МОЗ Украины в контексте борьбы с коррупцией и повышения прозрачности по ключевым направлениям работы в фармацевтической сфере, и оцениваем ситуацию пока, как угрожающую возвращением к масштабной коррупции и беззакония", – заявляют в ЕВА.

Ассоциация также призывает просит обеспечить поддержку беспрепятственной деятельности Экспертного центра под нынешним руководством.

Напомним, 16 июля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение в совершении служебной халатности Татьяне Думенко, директору Государственного экспертного центра МЗ Украины. Ее обвиняют в переплате 1,5 млн грн по решению суда при расторжении договора аренды здания, где ранее размещался Экспертный центр.

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