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 Google закрыл разработанный для Китая цензурируемый поисковик

Компания Google официально закрыла свой проект Dragonfly – ориентированный на Китай цензурируемый поисковик.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

На заседании Юридического комитета Сената США вице-президент Google по государственной политике Каран Бхатия заявил, что работа над цензурированной поисковой системой в Китае "прекращена". Позже пресс-секретарь подтвердил, что Google не планирует запускать поиск в Китае, и что над таким проектом не ведется никакой работы.

Google не делилась подробностями в отношении проекта Dragonfly с момента его появления. Утечка документов указывала, что это поисковое приложение, ориентированное на Китай, оно автоматически идентифицирует сайты, заблокированные так называемым Большим китайским фаерволом, и просто удаляет их из результатов поиска. Зачастую это подразумевает фильтрацию ресурсов о свободе слова и политической оппозиции, а также любые негативные ссылки на авторитарные правительства.

После этого Google подтвердила, что действительно работает над проектом под кодовым названием Dragonfly, но не стала разглашать его детали. Компания ограничилась лишь заявлением, что его разработка продвигается хорошо.

Тем не менее, проект Dragonfly столкнулся с глобальной негативной реакцией, как только появилось больше подробностей о нем. Организация Amnesty International устроила протест против проекта, а Конгресс США вынудил главу Google Сундара Пичаи давать показания.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138340
 
 
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