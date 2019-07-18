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 Украина и Литва договорились об сотрудничестве пограничных ведомств

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и командующий Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики Ренатас Пожела подписали план развития сотрудничества между ведомствами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передает БизнесЦензор.

Среди прочего, сотрудничество будет направлено на обмен опытом в обустройстве государственной границы на направлениях сосредоточения основных усилий, в кинологической деятельности и применении служебных собак, а также в области подготовки и переподготовки экспертов радиационного и химического контроля, совместной оценки ситуации по трансграничной преступности.

Стороны также подтвердили взаимную готовность к развитию и углублению сотрудничества, продолжению совместного участия в международных проектах под эгидой Европейского Агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX, а также укреплению взаимодействия, направленного на усиление охраны границы, противодействие трансграничной преступности, отмечается в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138338
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияУкраина и Литва договорились об сотрудничестве пограничных ведомств
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