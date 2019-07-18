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 В Киеве начали капремонт ледового стадиона "Авангард"

Начат капитальный ремонт здания столичного "Ледового дворца" госпредприятия "Скорткомплекс Авангард".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорта, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, сейчас в "Авангарде" начаты внутренние ремонтные работы: замена коммуникаций водоснабжения и канализации, замена электрики, окон, дверей. Ведутся работы по возведению трибуны с дополнительными местами для зрителей.

Также уже заказано современное импортное оборудование для морозильной установки, проводится ремонт кровли.

Общая стоимость работ, запланированных на 2019 год, составляет 87,3 млн грн.

Спорткомплекс "Авангард" – детско-юношеский учебно-спортивный комплекс профсоюзов, построенный в 1960-70-х годах.

Ледовая арена спорткомплекса ранее являлся домашней площадкой киевского хоккейного клуба "Сокол".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138335
 
 
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