 В Киеве начали капремонт ледового стадиона "Авангард"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорта, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, сейчас в "Авангарде" начаты внутренние ремонтные работы: замена коммуникаций водоснабжения и канализации, замена электрики, окон, дверей. Ведутся работы по возведению трибуны с дополнительными местами для зрителей.

Также уже заказано современное импортное оборудование для морозильной установки, проводится ремонт кровли.

Общая стоимость работ, запланированных на 2019 год, составляет 87,3 млн грн.

Спорткомплекс "Авангард" – детско-юношеский учебно-спортивный комплекс профсоюзов, построенный в 1960-70-х годах.

Ледовая арена спорткомплекса ранее являлся домашней площадкой киевского хоккейного клуба "Сокол".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram