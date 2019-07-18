 "Мотор Сич" планирует создать полностью композитный вертолет

Об этом во время встречи с моторостроителями запорожского предприятия рассказал президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Богуслаев рассказал, что на предприятии уже освоено производство практически всех деталей для вертолетов (вероятно, речь идет о моделях семейства Ми-2 и Ми-8), при этом многие из них существенно превосходят по показателям советские и российские аналоги.

"Мы новую кабину сделали, сделали двигатель пятого поколения, который устанавливает рекорды. Мы сделали редуктор новый. Редуктор, который будет иметь в два раза больший ресурс, чем российские редукторы", - заявил Богуслаев.

"Мы на предприятии освоили по вертолетам все, за исключением лопастей", - подчеркнул президент компании, добавив, что уже в этом году по американской технологии на заводе запланирован запуск производства композитных лопастей для вертолетов.

Также Богуслаев упомянул о намерении "Мотор Сичи" производить двигатели для ударных БПЛА.

В августе 2017 года "Мотор Сич" представил вертолет "Надежда", над созданием которого работала 10 лет. А в сентябре прошлого года предприятие выиграло тендер на ремонт и модернизацию 17 вертолетов для Турции.

Как сообщалось, на прошлой неделе Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

При этом, как выяснили журналисты, компания "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева, несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии, работает в Крыму и на Донбассе. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.

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