 Кабмин изменил порядок ввоза товаров на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает БизнесЦензор.

Новым порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, выдачи разрешений на ее пересечение, особенности контроля за въездом-выездом с КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

Кроме этого, Порядком вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Главным отличием нового Порядка, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. По инициативе МинВОТ в Порядок включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров", – сказано в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это означает, что пересекающие линию разграничения в Донецкой и Луганской областях лица вскоре смогут перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

"Такое нововведение позволит обеспечить права гражданского и удовлетворить необходимые потребности. Это, в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс

МТОТ планирует утвердить соответствующий Перечень запрещенных для перемещения товаров в ближайшее время. Вместе с тем потеряет силу утвержденный Перечень разрешенных товаров.

Согласно действующим нормам, через линию соприкосновения физлица могут проводить товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека.

По данным МинТОТ в июне линию разграничения на Донбассе в обе стороны пересекли около 1,2 млн человек.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram