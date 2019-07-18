 Фирма Коломойского взыскала и выставила на продажу акции "Проминвестбанка"

Об этом сообщается на сайте фондовой биржи, передает БизнесЦензор.

"28 августа 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акций ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала)", – сказано в сообщении ПФТС.

Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн.

На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.

Как отмечает FinClub, 20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство ИП 57267190 по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Как сообщалось, в июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

Верховный Суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года, наложив арест на акции "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка", которые "принадлежат должнику – Российской Федерации". Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое "принадлежит должнику – Российской Федерации".

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ. Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" – 99,7% его акций.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 65,07 млрд грн занимал 7 место, "Проминвестбанк" с общими активами 47,2 млрд грн – 10 место среди 77 банков.