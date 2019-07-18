 Кабмин направил сэкономленные на закупках лекарств 267 миллионов на покупку вакцин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

По данным Минздрава, благодаря этим средствам Украина сможет закупить дополнительно более 2 миллионов доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК), что станет рекордным объемом закупки вакцин за последние годы.

"Такое количество вакцин позволит обеспечить Украине вакцинами против кори даже в условиях повышенной потребности во время вспышки", – отмечается в сообщении.

Закупленные вакцины от кори будут использовать для прививки детей, которые ранее пропустили вакцинацию по любым причинам (кроме противопоказаний) и дополнительной вакцинации для взрослых из групп профессионального риска (студенты, медики, педагоги и представители силовых структур).

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В Минздраве напомнили, что также возможность вакцинироваться бесплатно имеют взрослые любого возраста, если у них нет необходимого иммунитета или отсутствует информация о прививках в медицинской карточке.

По данным ведомства, сегодня ситуация с заболеваемостью корью остается неблагоприятной: с начала года заболели более 56 000 человек, а это больше, чем за весь прошлый год.

Дополнительная закупка позволит не только проводить спецоперации, но и восстановить резервный запас. По состоянию на 1 июля в регионах Украины было более 800 тысяч доз вакцины КПК.

Напомним, Украина закупает вакцины через международную организацию ЮНИСЕФ, что позволило значительно снизить цену и увеличить покрытие потребности. Впервые за последние 7 лет во всех регионах для Украинской безвозмездно доступны все вакцины по Национальному календарю прививок: 10 видов вакцин от 10 смертельно опасных болезней.

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