 Криптовалюта Facebook может нести риски мировой экономике, – G7

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

К таким выводам пришла рабочая группа под руководством члена правления Европейского центрального банка Бенуа Кюре. Министры G7 обеспокоены планами компании Facebook выпустить криптовалюту Libra и заявили о необходимости жесткого контроля за такими валютами.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер напомнил, что у Facebook сотни миллионов клиентов, а значит контролировать выпуск и использование новой валюта Libra будет крайне сложно.

"Суверенитет наций может быть ослаблен или поставлен под угрозу этими новыми валютами", - заявил Ле Мэр.

В докладе по итогам встречи также говорится о серьезных рисках, связанных с приоритетами государственной политики, включая, в частности, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защитой потребителей и персональных данных, честной конкуренции и соблюдении налогового законодательства.

"Разработчикам Libra потребуется провести значительную работу, прежде чем они смогут получить одобрение со стороны соответствующих государственных органов", - указано в докладе.

Представители G7 также выразили опасения, что крупные технологические или финансовые компании могут использовать обширную клиентскую базу Facebook для "быстрого достижения своих целей".

При этом рабочая группа признала, что стейблкоины могут снизить стоимость денежных переводов, помогая бедным людям.

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