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 На российской АЭС аварийно отключились сразу три из четырех энергоблоков

На Калининской АЭС в Тверской области РФ отключены от сети три энергоблока.

В пресс-службе "Росэнергоатома" назвали причиной аварийной ситуации короткое замыкание в одном из трансформаторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По данным российской компании, из-за замыкания отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ). В результате отключились энергоблоки №№ 1, 2 и 4. Энергоблок №3 продолжает работать.

В пресс-службе уточнили, что реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки.

"Росэнергоатом" заверил, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и сохраняется на уровне природных фоновых значений.

Калининская АЭС – филиал "Росэнергоатома". На ней четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138296
 
 
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