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Все про:страхование (218) ГФС (1337) ЕСВ (4)

 За полгода в бюджет поступило более 131 миллиарда ЕСВ

В январе-июне 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 131,4 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передает БизнесЦензор.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь-июнь прошлого года на 21,9%, или на 23,6 млрд грн.

В июне 2019 года было обеспечено 24,8 млрд грн ЕСВ, что на 17,2%, или на 3,6 млрд грн, больше июня 2018 года.

Соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам контролируется ГФС с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138295
 
 
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