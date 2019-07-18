 "Укрпошта" будет судиться за сохранение столичного отделения в центре столицы

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в "Укрпоште", отделение просуществовало на этом месте 60 лет, в нем обслуживаются более 11 тыс. клиентов.

"Пока отделение работает по этому адресу, однако в случае закрытия отделения, клиентам, среди которых много пожилых людей, придется преодолевать путь до ближайшего СПО в более 1 км. Руководство "Укрпошты" направляло письма в комиссию о пересмотре этого решения и обращалось несколько раз на заседаниях комиссии о нецелесообразности такого шага, однако депутаты проигнорировали все аргументы решение о продлении аренды", - отметил директор киевского филиала "Укрпошты" Валентин Олещенко.

"Укрпошта" подала иск в Окружной административный суд города Киева о продлении срок действия договора аренды и отмене решения комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

"Мы имеем диаметрально противоположный опыт взаимодействия с местной властью. Одни местные общины предоставляют помещения для отделений, а депутаты Киевсовета лишают 500 пенсионеров, 87 юрлиц, а всего 11 тыс. клиентов старейшего отделения Киева. При этом "Укрпошта" второй арендатор в Киеве и вовремя платит 60 млн грн арендной платы в год за помещения, в которых находится. Обидно, что депутаты так пренебрежительно относятся к киевлянам, которые за них голосовали", - сказал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Каждый месяц "Укрпошта" платит за отделение более 42 тыс. грн арендной платы. Всего в течение почти трех лет компания вовремя оплатила бюджета города почти 1,5 млн грн арендной платы за использование этого помещения площадью 202 кв м. При принятии решения передать помещение Хозяйственном суда бюджет. Киев за три года недополучит около 770 тыс. грн.

Отделение по ул. Б. Хмельницкого, 44, - одно из самых прибыльных в киевском филиале. Ежемесячно здесь осуществляется около 5 тыс. транзакций. В частности, ежедневно работники отделения обслуживают около 700 потребителей, осуществляющих 2 000 платежей и более 400 переводов.

В целом в Киеве находится 175 отделений "Укрпошты", с которых компания имеет 5 собственных помещений, а 170 - арендует (149 из них - коммунальная собственность Киева и 21 объект - коммерческая недвижимость).

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