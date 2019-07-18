 Власти Киева поддержали план достройки проблемных многоэтажек на Троещине

Об этом сообщил директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор Киева Александр Свистунов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Работа над разработкой детального плана территории микрорайона на Троещине продолжалась еще с 2015 года. И сегодня, наконец, достигнут консенсус между застройщиком, обществом и КГГА. Далее проект будет направлен на рассмотрение профильной комиссии и утверждение депутатов Киевсовета", – отметил Свистунов.

Как отмечается в сообщении, на заседании представители разработчика ДПТ рассказали, что в проектных решениях предусмотрено завершение строительства жилого комплекса "Перспектива" на ул. Драйзера, 40 с реконструкцией общеобразовательной школы №321, строительством нового детского сада на 250 мест и спортивного стадиона. На первых этажах жилых домов предусматривается размещение предприятий обслуживания и здравоохранения.

"Члены архитектурно-градостроительного совета единогласно поддержали проект детального плана территории микрорайона на Троещине и рекомендовали его к утверждению Киевским городским советом", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, заказчик разработки ДПТ – Департамент градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). При этом разработчиком ДПТ указано ООО "Терра Проджект".

Ранее разрабатываемым проектом ДПТ предусматривалось ориентировочно 112,89 тыс. кв. м нового жилстроительства с возведением домов на 1,7 тыс. квартир площадью 79,4 тыс. кв. м.

По информации на портале недвижимости ЛУН.ua, проект строительства на ул. Драйзера, 40 включает десять 16-25 этажных секций комплекса категории "эконом".

Известно, что в 2018 году хозяйственный суд Киева обязал застройщика ООО "Глобал строй 3" снести объект как самовольно построенный и привести этот участок в изначальное состояние, поскольку дом был возведен на земельном участке, который был предоставлен для достройки незавершенной школы. Однако заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп отмечал, что часть квартир в ЖК уже продана инвесторам, а узаконить строительство можно с помощью утверждения ДПТ.

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