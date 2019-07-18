 Кабмин ввел пошлину на импорт дизтоплива и автогаза из России, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др.", – отметил Герус.

По словам представителя президента, согласно решению Кабмина специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года.

Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Соответствующие пошлина снимет сверхрынковую маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики (нефтепродуктопровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну", – пояснил Герус.

По мнению представителя президента в правительстве, таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночных уровней и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС.

"Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное", – подчеркнул Герус, добавив, что украинский бюджет от введения пошлины дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован.

По данным СМИ, постановление может быть опубликовано 17-18 июля.

Среди прочего, одобренный 15 мая проект постановления Кабинета министров предусматривал введение специальных пошлин на импорт дизтоплива из России с 1 августа. На объем импорта до 2,5 млн тонн в год проектом была предусмотрена пошлина в размере 2%, на импорт свыше этого объема – 25%. Однако сейчас рассматриваются и другие варианты ограничений.

Напомним, решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принималось в ответ на действия со стороны Российской Федерации, которая за месяц до этого, 18 апреля, ввела санкции в отношении Украины.

Российские санкции, вступившие в силу с 1 июня, запрещают поставку сырой нефти, битума и еще ряда продуктов нефтепереработки и вводят новые правила поставок дизтоплива и сжиженного газа.

После 1 июня Министерство экономики РФ ежемесячно утверждает размер квот на вывоз автогаза и дизтоплива в Украину. На июнь размер квот был снижен на 30–50% от майского уровня, но на июль Минэкономики РФ удовлетворило в полном объеме заявки российских экспортеров.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

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