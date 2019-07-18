[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.85 28.89
 Власть, Регуляторная политика, Энергетика, Транспорт
  2061  3
Все про:Кабмин (3252) Медведчук (71) пошлина (398) дизтопливо (504)

 Кабмин ввел пошлину на импорт дизтоплива и автогаза из России, – Герус

Кабинет министров на заседании 17 июля принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др.", – отметил Герус.

По словам представителя президента, согласно решению Кабмина специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года.

Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Соответствующие пошлина снимет сверхрынковую маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики (нефтепродуктопровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну", – пояснил Герус.

По мнению представителя президента в правительстве, таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночных уровней и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС.

"Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное", – подчеркнул Герус, добавив, что украинский бюджет от введения пошлины дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован.

По данным СМИ, постановление может быть опубликовано 17-18 июля.

Среди прочего, одобренный 15 мая проект постановления Кабинета министров предусматривал введение специальных пошлин на импорт дизтоплива из России с 1 августа. На объем импорта до 2,5 млн тонн в год проектом была предусмотрена пошлина в размере 2%, на импорт свыше этого объема – 25%. Однако сейчас рассматриваются и другие варианты ограничений.

Напомним, решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принималось в ответ на действия со стороны Российской Федерации, которая за месяц до этого, 18 апреля, ввела санкции в отношении Украины.

Российские санкции, вступившие в силу с 1 июня, запрещают поставку сырой нефти, битума и еще ряда продуктов нефтепереработки и вводят новые правила поставок дизтоплива и сжиженного газа.

После 1 июня Министерство экономики РФ ежемесячно утверждает размер квот на вывоз автогаза и дизтоплива в Украину. На июнь размер квот был снижен на 30–50% от майского уровня, но на июль Минэкономики РФ удовлетворило в полном объеме заявки российских экспортеров.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138268
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грося прям мольнія. "Миттєво" реагує на прокацапське неподобство. Далеко піде.
 показать весь комментарий
 
Кабмин ввел пошлину на импорт дизтоплива и автогаза из России
==================================================================================
Контрабандисты дизтоплива и автогаза сняли шляпы и аплодируют стоя!!!
Представьте на поднимется у них прибыль Кабмин ввел пошлину на импорт дизтоплива и автогаза из России, – Герус - Цензор.НЕТ 2941 Кабмин ввел пошлину на импорт дизтоплива и автогаза из России, – Герус - Цензор.НЕТ 3768
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВластьКабмин ввел пошлину на импорт дизтоплива и автогаза из России, – Герус
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Медведчук Нацполиция Путин Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх