 Крупнейшая сеть АЗС резко снизила цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, управляющая 507 газовыми модулями сеть "Приват" опустила цены на 41-43 копейки – до 12,52-12,56 грн/л.

Сети WOG и ОККО снизили цены на 2 и 14коп. – до 13,19 и 13,11 грн за литр соответственно.

На 18 копеек за литр цены снизила сеть Shell.

На станциях Glusco и Chipo автогаз подешевел на 30 и 43 коп. – до 12,25 грн/л и 12,49 грн/л соответственно.

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Стоимость сжиженного газа на аукционе АО "Укргаздобыча" 17 июля опустилась на 4,6% (на 826 грн), до 17 056 грн за тонну, по сравнению с ценой предыдущего аукциона 10 июля. Цена ресурса "Укргаздобычи" снизилась до минимального значения за 19 последних аукционов – с 27 февраля.

Оптовые и розничные цены автогаза начали дешеветь в июне. Так, с начала лета средняя цена автогаза в опте опустилась на 4 840 грн – до 18 850 грн за тонну. При этом средняя розничная цена ресурса за этот период снизилась с 13,57 до 12,84 грн/л.

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