 Нацбанк заложил в прогноз получение транша на $2 миллиарда от МВФ до конца года

Об этом на брифинге сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале, скорее всего, начнется новая программа с МВФ, и Украина примет $2 млрд. И также по $2 млрд (мы ожидаем) в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", – сказал Сологуб.

Замглавы НБУ подчеркнул, что такая оценка является экспертным комментарием и если средства поступят немного раньше или немного позже, то это не будет иметь существенного влияния на другие макроэкономические параметры, кроме международных резервов.

Сологуб добавил, что исходя из примера других стран и размера квоты Украины в МВФ, что размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

"У нас нет никакого инсайда, это наша экспертная оценка", – еще раз отметил замглавы НБУ.

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Как сообщалось, Нацбанк в свой прогноз в качестве экспертной оценки заложил еще один выход Украины на внешние рынки заимствований с еврооблигациями на сумму около $1 млрд.

В обновленном прогнозе Национальный банк повысил ожидаемые темпы экономического роста в Украине на 2019 год с 2,5% до 3%. Прогноз роста украинской экономики на 2020 год повышен с 2,9% до 3,2%.

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