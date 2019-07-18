 Минрегион изменит устаревшие нормы о металлических решетках в украинских судах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Ни в одном современном европейском или американском суде вы не увидите ужасные металлические решетки, в которых содержатся подсудимые во время проведения судебных заседаний. Украина тоже пошла этим цивилизованным путем. Однако в действующих строительных нормах до сих пор содержатся устаревшие требования по устройству обязательного металлического ограждения для подсудимых в зале заседаний. Поэтому одно из предложений изменений – исключить норматив относительно металлических решеток и предусмотреть обязательность защитной металлической конструкции, оборудованной ударостойким или даже пуленепробиваемым стеклом", – отметил Парцхаладзе.

Кроме этого, в случае рассмотрения особо резонансных дел предлагается усиливать меры безопасности для участников судебного процесса, в частности, обязательно предусматривать обустройство хотя бы одного зала судебного заседания дополнительной перегородкой из стекла и металла, которая будет отделять места для посетителей от мест для состава суда и содержания подсудимых.

Также предлагается существенно пересмотреть требования к обустройству современных и безопасных конвойных помещений (камер/боксов) для содержания подсудимых под стражей до и после судебных заседаний. Особенно в части, касающейся площади этих помещений, вентиляции, освещения, обеспечения питьевой водой и прочее.

"Действующие ГСН в отношении судов являются очень устаревшими. Мы же должны идти цивилизованным европейским путем и строить эти помещения с современными требованиями по соблюдению прав и свобод людей и с уважением к человеческому достоинству", – добавил Парцхаладзе.

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