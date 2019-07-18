 Площадка ProZorro запустила первый государственный онлайн-магазин

Об этом сообщается в сообщении ProZorro в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В Prozorro появился новый инструмент, который еще быстрее и проще допороговых закупок и отчетов о заключенных договорах. Приглашаем заказчиков, которым необходимо закупить простые товары на небольшие суммы сделать это в ProZorro Market - первом государственном онлайн-магазине", - сказано в сообщении.

Покупка товаров осуществляется без объявления тендера, как в обычном интернет-магазине: необходимо зайти в каталог, выбрать товар, кликнуть "приобрести" и ожидать доставки.

Отмечается, что все снабженники, которые разместили свой товар в ProZorro Market уже прошли квалификацию администраторов каталога (ГУ "Профессиональные закупки" или ГП "Медицинские закупки Украины" в зависимости от типа продукции). Заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.

Новый инструмент дает возможность закупать быстро и без тендера, при этом придерживаться принципов осуществления закупок, которые предусмотрены в статье 3 закона. Закупка через ProZorro Market является закупкой с применением электронной системы закупок в отличие от закупок вне системы и отчетов.

Также поставщики в ProZorro Market понимают особенности закупок за государственные средства и готовы заключать договора и работать на условиях послеоплаты. В течение недели поставщик отправит ваш заказ.

Система сама сформирует черновик отчета о заключенном договоре. Черновик отчета можно будет опубликовать после заключения договора.

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