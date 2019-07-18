 Нацбанк впервые опубликовал прогноз учетной ставки

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

"Наиболее резкое снижение ставки ожидается в течение 2020 вместе с возвращением инфляции до целевого диапазона и улучшением инфляционных ожиданий", – сказано в сообщении.

В НБУ напоминают, что прогноз не является обязательством Национального банка, а поэтому фактическая учетная ставка может отклоняться от прогноза в случае изменения макроэкономических условий.

В частности, реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%.

В то же время увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению с базовым сценарием.

"Публикация прогноза процентной ставки является частью эволюционного процесса усиления прозрачности монетарной политики для центральных банков-таргетеров инфляции. Это повышает ясность и предсказуемость монетарной политики для участников рынка, а следовательно, делает ее более эффективной", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых с 19 июля в рамках продолжения цикла смягчения монетарной политики.

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