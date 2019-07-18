 Нацбанк улучшил прогноз роста украинской экономики

Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Прогноз роста украинской экономики на 2020 год повышен с 2,9% до 3,2%.

Прогноз пересмотрен в сторону повышения в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будет предоставлять инвестиции в основной капитал, продолжат расти высокими темпами", – отмечается в сообщении.

В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в НБУ считают слабую экономическую активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Согласно обновленному прогнозу, в 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,6% ВВП благодаря высокому урожаю зерновых, снижению цен на энергоносители, а также сокращению объемов репатриации дивидендов.

В 2020-2021 годах дефицит текущего счета несколько расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа, ухудшения условий торговли и увеличение потребительского и инвестиционного импорта.

В НБУ напоминают, что основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам. Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу. Также это позволит частному сектору привлекать иностранные инвестиции", – отмечают в НБУ.

Читайте также: Рост экономики Украины является сдержанным и не устойчивым, – представитель ВБ

В результате Нацбанк прогнозирует увеличение объема международных резервов до $23 млрд в 2021 году.

Главным внутренним риском для указанного сценария в НБУ указывают дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности.

"Задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ. Это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы", – подчеркивают в Нацбанке.

Также актуальными НБУ считает риски прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиления торговых войн и нарастания геополитических конфликтов, эскалации военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Как сообщалось, в конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%. Инфляция составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% при замедлении инфляции до 9,8%.

Госстат Украины оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,5%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram