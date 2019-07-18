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 Зеленский предложил разрешить двойное гражданство

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Таким образом Зеленский ответил на продолжение ареста 24 украинских моряков в России, а также подписанием президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В то же время в Офисе Главы государства считают, что указ Путина направлен только на украинских граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях, и подчеркнули, что такой шаг со стороны РФ создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось, накануне российский президент Владимир Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России.

Теперь упрощенный порядок расширен на всю территорию Луганской и Донецкой областей. Кроме того, установлено, что предоставление выданных боевиками документов не требуется, если местожительство человека по состоянию на вышеуказанные даты содержится в документе, удостоверяющем личность, в том числе паспорте гражданина Украины.

Напомним, согласно статье 4 Конституции Украины в Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом "О гражданстве Украины".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138234
 
 
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