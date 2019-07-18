 Украина проведет расследование импорта спичек и колесных дисков из Китая, Беларуси и РФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении Минэкономразвития, проведенное ведомством исследование по итогам жалоб отечественных производителей показало, что в период 2016-2018 гг. объем импорта спичек из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,4%, а относительно производства - на 3,4%.

Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году составила более $3 млн, уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, Беларуси - 22,5%.

Что касается алюминиевых дисков, то, согласно исследованиям, с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2018 года произошел рост их импорта из КНР и РФ в абсолютных показателях соответственно на 175,6% и 16,9%, а относительно производства – на 240,3% и 44,3%.

МЭРТ уточнило, что относительно потребления импорт этой продукции из Китая увеличился на 28,1%, из России сократился на 45,7%. Общая стоимость импорта из КНР и РФ в 2018 году алюминиевых колесных дисков составила почти $7 млн.