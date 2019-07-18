 Количество подписчиков Netflix в США снизилось впервые за 8 лет

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Число подписчиков сервиса в США сократилось впервые за восемь лет, на 130 тыс. человек, притом что аналитики ожидали роста на 350 тыс. человек. Значительно хуже ожиданий оказалась и международная динамика – число подписчиков за квартал выросло лишь на 2,83 млн человек против прогнозировавшихся 4,8 млн. Такие результаты привели к падению акций Netflix на 12%.

Сам Netflix связывает такие результаты с ростом цен на подписку во втором квартале на некоторых рынках (в Великобритании, Швейцарии и некоторых других странах Западной Европы, еще в первом квартале сервис повысил стоимость подписки в США и Латинской Америке) и с тем, что новые запущенные во втором квартале сериалы и фильмы показались зрителям не столь привлекательными, как ожидалось.

Кроме того, Netflix приходится выдерживать все более серьезную конкуренцию с другими стриминговыми сервисами, в нынешнем году собственные сервисы запускают такие гиганты, как Disney и Apple. В то же время Netflix ожидает, что в третьем квартале число платных подписчиков по всему миру увеличится на 7 млн, в том числе благодаря выпуску в начале июля третьего сезона популярного сериала "Очень странные дела".

Выручка Netflix во втором квартале выросла на 18,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года до $4,92 млрд, чистая прибыль снизилась почти на 30% до $271 млн.