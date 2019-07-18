 "Укртрансгаз" погасил задолженность перед "ЭРУ Трейдинг" за технический газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"АО "Укртрансгаз" и ООО "Эру Трейдинг" полностью урегулировали взаимные обязательства. Общество выплатило поставщику газа 1,47 млрд грн долга по договору о реструктуризации задолженности за уже поставленное топливо для производственно-технологических затрат", - сообщает "Укртрансгаз".

"Эру Трейдинг" списала штрафные санкции и подтвердила отсутствие оснований для претензии, поданной Корпорацией частных иностранных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) об урегулировании убытков к правительству Украины.

"Таким образом, "Укртрансгаз" и "Эру Трейдинг" пока не имеют споров и считают взаимные обязательства выполненными в полном объеме", - сообщает "Укртрансгаз".

Договор о реструктуризации долга был подписан между "Укртрансгазом" и "ЭРУ Трейдинг" в конце июня этого года.

Ранее, во избежание дефолта по контрактам на поставку газа для ПТН "Укртрансгаз" предложил контрагентам вместо денег газ в подземных хранилищах, которым они смогут распоряжаться в начале 2020 года.

В конце августа 2018 года "Укртрансгаз" подписал 7 контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 1,518 млрд куб. м газа за 12,642 млрд грн и один – с Trafigura Ukraine на поставку 0,217 млрд куб. м газа на 1,779 млрд грн.

В конце сентября-2018 были подписаны два договора с ООО "ЭРУТрейдинг" на поставку 0,351 млрд куб. м газа за 2,942 млрд грн и один – с Trafigura Ukraine на поставку 0,134 млрд куб. м газа на 1,126 млрд грн.

В мае 2019 года "Укртрансгаз" заключил договоры на поставку газа для ПТН с "ЭРУ Трейдинг", ООО "Акспо Украина", ООО "Пивничгазресурс", ООО "ДТЭК Трейдинг" и ООО "Евроэнерготрейд".