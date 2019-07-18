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 Главу "Укртрансбезопасности" отстранили от должности, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Дороги становятся все хуже и хуже. Даже те дороги, которые построены, - очень некачественные, ими нельзя пользоваться", - заявил он.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы вчера за значительные недостатки в работе был, слава Богу нам удалось это сделать, мы отстранили от исполнения обязанностей руководителя "Укртрансбезопасности" Ноняка, не помню его имя и отчество", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 11 апреля 2018 Кабмин по инициативе министра инфраструктуры Владимира Омеляна отстранил Михаила Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности" и назначил служебное расследование.

Осенью 2018 года Кабинет министров восстановил Ноняка в должности главы "Укртрансбезопасности".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138192
 
 
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не отстранять а сажать надо и на долго!!!
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