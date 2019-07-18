 Главу "Укртрансбезопасности" отстранили от должности, – Зеленский

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Дороги становятся все хуже и хуже. Даже те дороги, которые построены, - очень некачественные, ими нельзя пользоваться", - заявил он.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы вчера за значительные недостатки в работе был, слава Богу нам удалось это сделать, мы отстранили от исполнения обязанностей руководителя "Укртрансбезопасности" Ноняка, не помню его имя и отчество", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 11 апреля 2018 Кабмин по инициативе министра инфраструктуры Владимира Омеляна отстранил Михаила Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности" и назначил служебное расследование.

Осенью 2018 года Кабинет министров восстановил Ноняка в должности главы "Укртрансбезопасности".