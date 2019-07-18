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 Власть, Финансы, Аграрный рынок
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Все про:Зеленский (172) Косюк (131) Мироновский хлебопродукт (81)

 Зеленский предложил проверить выплату дотаций "Мироновскому хлебопродукту" Косюка

Президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП), и выплаченных акционером дивидендов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В 2017-2018 годах одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, за январь-июнь 2017 года из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд грн на дотации для аграрных предприятий. Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

Сам Косюк считает, что справедливо получил от государства 809 миллионов.

В январе-сентябре 2017 года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Косюка получила из бюджета аграрные дотации на сумму 1,25 миллиарда гривен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138185
 
   
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 Топ комментарии
 
2.5 млрд, пздц.
Я плачу ЕСВ и ЕН.
Какого х@я шоколадная тварь мои налоги этому пид@ру отдавала??
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Дотації - грошові кошти, що виділяються з державного бюджету для надання матеріальної підтримки збитковим підприємствам.
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Вот это правильно, Косюк на эти дотации покупает компании в ЕС.
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2.5 млрд, пздц.
Я плачу ЕСВ и ЕН.
Какого х@я шоколадная тварь мои налоги этому пид@ру отдавала??
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Гольдман! Він хоча б гроші в дівідентах повертає і українцям роботу дає,в пенсійний фонд внески робить. . А що з тебе взяти, мурло антидержавне. Ні конфети,ні курочки"рябої". Одне...ЛАЙНО кожноденне, обісране!
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Дотації - грошові кошти, що виділяються з державного бюджету для надання матеріальної підтримки збитковим підприємствам.
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мурад бабацкей не понимэ.лайно воно и е лайно!
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Усе сільське господарство США та старої Європи тримається на дотаціях.
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Президент МОЛОДЕЦ! Да на этом мироновском комбинате негде пробы ставить!!!
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нужно поверять не только мироновский хлебопродукт, а еще и курей этого *******....овского ...андона.
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Я так понимаю,что вывод 5 ярдов зелени из Привата,перед национализацией уже мало кого волнует,и не хер это раследовать?
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Вот это правильно, Косюк на эти дотации покупает компании в ЕС.
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Наверняка с Петей в доле, раз тот так легко из бюджета миллиарды отстегивал
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Опять зрада от Зеленского, ишь чего вытворяет ирод, у Косюка зубожЫння, яхту заправлять нечем, денег не хватает, а его "палитичесги приследують". Где шоколадно-зарплатные в теме, вы там что, с дежурства ушли что ли?
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там и до святого пэтра томАсоносного полшага осталось.
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский предложил проверить выплату дотаций "Мироновскому хлебопродукту" Косюка
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