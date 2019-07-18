 Зеленский предложил проверить выплату дотаций "Мироновскому хлебопродукту" Косюка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В 2017-2018 годах одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, за январь-июнь 2017 года из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд грн на дотации для аграрных предприятий. Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

Сам Косюк считает, что справедливо получил от государства 809 миллионов.

В январе-сентябре 2017 года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Косюка получила из бюджета аграрные дотации на сумму 1,25 миллиарда гривен.