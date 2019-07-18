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 ArcelorMittal прокомментировал обвинения СБУ после критики Зеленского

ПАО "АrcelorMittal Кривой Рог" прокомментировало заявление СБУ о возбуждении уголовного дело против предприятия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает БизнесЦензор.

"ArcelorMittal Кривой Рог" пока не располагает официальной информацией о возбуждении уголовного дела Службой безопасности Украины по статье 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид)", - сообщает

ArcelorMittal заявляет, что готов содействовать правоохранителям в рамках законодательства, а работа производственных агрегатов ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами.

"Насколько нам известно, до настоящего времени ни одно горно-металлургическое предприятие в Украине еще не обвиняли по статье 441, в "массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу", - сообщает предприятие.

ArcelorMittal сообщает, что вложил в экологию около 6,1 млрд грн. За минувшие 13 лет – с 2006 года по 2018-й – выбросы в атмосферу были уменьшены на 48,3%, сбросы сточных вод – на 81%, размещение отходов – на 32,4%.

Как сообщал БизнесЦензор, СБУ возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды.

Факт возбуждения соответствующего уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138177
 
 
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