 Кабмин утвердил порядок работы АМПУ с Госэкоинспекцией в случае загрязнений в портах

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Победа в битве с пиратами в государственной форме, задерживающими суда в украинских портах… Мы приняли "Порядок взаимодействия АМПУ и Минэкологии в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морского порта во исполнение закона о "едином таможенном окне", - написал сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Действия экологов по проверке балластных вод судов он оценил как коррупционную схему стоимостью до $200 млн "плюс" утраченный транзит в портах.

Теперь за мониторинг состояния акватории и контроль за сброшенными загрязняющими веществами отвечает АМПУ. В случае выявления фактов загрязнения акватории и с целью его подтверждения АМПУ вызывает экологическую инспекцию для отбора проб в месте загрязнения. Только после лабораторного подтверждения факта загрязнения и при наличии оснований считать, что это загрязнение произошло из судна, экологическая инспекция совместно с представителями Морской администрации имеет право подняться на борт судна с целью взятия проб.

"Решение, принятое правительством на заседании 17 июля 2019 года, - долгожданный шаг, оно соответствует европейской практике и будет способствовать внедрению в портах Украины цивилизованных и прозрачных правил контроля за состоянием экологической безопасности акваторий морских портов Украины", - прокомментировал, в свою очередь, решение Кабмина руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Порядок принят в редакции Министерства инфраструктуры Украины и ранее получил поддержку бизнеса и профильных ассоциаций.

По мнению АМПУ, следующим этапом должно стать утверждение порядка забора проб и методики расчета ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате выявленных загрязнений.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портахУкраины сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

В апреле группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах

Кабинет министров принял постановление №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

Ранее украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.

Однако 9 июля координатор логистического комитета ЕБА Ярина Скороход сообщила, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников судов штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление Кабинета министров №367 отменило эти полномочия.

"Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", – цитирует Скороход пресс-служба ЕБА.

ЕБА обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и правительству с просьбой взять под контроль соблюдение законодательства в морских портах.