 МВФ считает курс доллара завышенным

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.
С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12 процентов, говорится в докладе МВФ. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.
Президент США Дональд Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.
По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.
Если дальше она будет 25% то курс и 50 станет. Это и есть раскрутка инфляции злочынными урадамы Парашенка-Яйценюха-*********.
"Основной и единственной причиной обвального кризиса мировой экономики является перепроизводство основной мировой валюты - доллара США. С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах. Покупательная способность доллара обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной стране), но и ВВП стран всего мира. Все бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара. Этого контроля реально не имеет и правительство США. Таким правом обладает только ФРС США. Федеральная Резервная система США (иными словами Центральный Банк США) - это частная организация, принадлежащая двадцати частным банкам США. Это их главный бизнес - печатать мировые деньги. Чтобы достичь этого, нынешние владельцы ФРС затратили много и времени - десятилетия, а точнее - столетия, и усилий - здесь 1-я и 2-я Мировые войны и Бреттон-Вудские соглашения 1944 г. и т. д. и, конечно, само создание ФРС в 1907 году. Таким образом, группа частных лиц окончательно получила право выпускать в обращение доллары, определять объем, сроки выпуска и т. д. С 1971 г. по 2008 г. объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз, превзойдя во много раз реальный объем товарной массы в мире. Такое положение дел было исключительно выгодно, в первую очередь, владельцам ФРС как частной организации, во вторую очередь - самим США как государству. К числу выгод США относится возможность вообще с 1944 года, а особенно с 1971 года, т. е. в течение 37 последних лет, жить не по средствам, т. е. в значительной мере за счет остального мира. В частности, ВВП США составляет 20% от мирового ВВП. Правда, эта цифра не является полностью верной, т. к. в объем своего ВВП Соединенные Штаты засчитывают ряд показателей, например стоимость некоторых разновидностей услуг, которые другие страны в ВВП себе не засчитывают. Если пересчитать по общим правилам, то с 20% этот показатель уменьшится примерно до 15%. Ну да ладно, пусть будет 20%. А потребляют США - 40% от ежегодно производимого в мире. Вопрос для умеющих думать: если кто-то производит 20% (или 15%?), а потребляет 40%, то ведь за это кто-то должен платить? Действительно платит, и этот кто-то - остальной мир, который отдает Америке свои товары в обмен на необеспеченные бумажки. При этом происходит огромное перераспределение мировых богатств в пользу США."